تعرف على جزيرة باروس في اليونان

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تعتبر اليونان من اجمل الوجهات السياحية في العطلات الصيفية وتمتلك اليونان الكثير من الجزر السياحية المميزة والرائعة واليكم في هذا المقال نظرة على جزيرة باروس افضل جزر اليونان للعطلات الصيفية الممتعة.

جزيرة باروس هي أحد تلك الجواهر اليونانية الشهيرة بما تملكه من مقومات سياحية متنوعة ترضي كافة الأذواق.

باروس جزيرة جميلة تتميز بالمناخ المعتدل على مدار العام، ويبقى للصيف مذاق رائع بين شواطئها وقراها الجميلة، لذلك يفضل الكثير من السائحين زيارتها في هذا التوقيت من العام.

وسائل النقل في باروس

من السهل نسبياً التنقل في جميع أنحاء باروس، حيث يوجد في الجزيرة العديد من الحافلات التي تربط العاصمة كماري ومدينة ناوسا الشهيرة بجميع المدن والقرى الداخلية وخصوصا خلال موسم الذروة، كما ان فرص استئجار السيارات والدراجات النارية أمر متوافر أيضا على نطاق واسع بالجزيرة خاصة مع كونها تمتلك شبكة مميزة من الطرق الجيدة.

شواطىء باروس

هناك العديد من الشواطئ الجميلة في باروس، والتي يقدم كل منها شيئا مميزا للسائحين، وقد يكون الشاطئ الأكثر شهرة في الجزيرة هو كوليبيسرس المعروف بتشكيلاته الصخرية الرائعة والذي على الرغم من أنه يمكن الوصول إليه عن طريق السيارة أو وسائل النقل العام، فإن رحلة عبر قوارب الصيد التي يمكنك استقلالها من ميناء ناوسا ستمنحك إطلالة رائعة وذكريات لا تنسى.

كما أن شاطىء سانتا ماريا الشهير بالرياضات المائية والحفلات الموسيقية والمطاعم الجميلة وجهة جميلة للزيارة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاطئ الذهبي الذي يلقى شعبية كبيرة بين السائحين باعتباره وجهة مثالية للعديد من الرياضات المائية، بما في ذلك ركوب الأمواج والتزلج الشراعي، والتجديف، التزلج على الماء، جيتسكيينج، والغوص.