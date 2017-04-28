اتهام مالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء على ٦ طالبات بـ”جدة”

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أن شرطة مركز السامر ، أنه قد باشرت قضية اتهام أمهات ستة من الطالبات لمالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء عليهن نتيجة خلاف بينهن نتج عن ذلك إصابات طفيفة، وجرى سماع أقوالهن وتمت إحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وكانت إدارة تعليم جدة قد قررت توزيع طالبات المدرسة الاهلية للبنات على المدارس الحكومية المجاورة لها مع الأخذ في الاعتبار تلبية رغبتة ولي الأمر إذا رغبت في نقل ابنته إلى مدرسة أخرى، وأوضحت أن السبب في الإغلاق هو عدم كفاءة المدرسة للقيام بمهامها الإدارية والتعليمية .

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