صحة الرياض تطلق حملة توعوية عن صحة الاسنان في المراكز التجارية بمناسبة الأسبوع الخليجي الثامن

متابعات-فجر:

أطلقت الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثله بإدارة صحة الاسنان حملة توعوية وذلك بمناسبة الاسبوع الخليجي الثامن تحت شعار ( الاسنان صحة وجمال) وذلك في المراكز التجارية حيث دشن مدير إدارة طب الاسنان بصحة الرياض الدكتور عبدالله العمري الحملة التي أطلقها مساء أمس الخميس من أسواق صحاري وتشتمل الحملة على فعاليات متنوعة تتضمن على مسرح خاص للطفل يقدم من خلالها مسابقات توعوية وكذلك اركان تقدم فحص السكري والضغط والمؤشرات الحيوية لزوار السوق.

بالإضافة إلى ركن خاص لفحص الأسنان للرجال والنساء والأطفال مع تقديم برنامج تثقيفي حول كيفية المحافظة على الأسنان بأستخدام مادة الفولورايد الذي يقي الاسنان من التسوس.

وتم خلال تدشين الحملة تكريم الجهات التي شاركت في الحملة مثل شركة سنسوداين وصيدليات الدواء

وتحضى هذه الحملة بإقبال كبير من الزوار والزائرات حيث تستمر 4 اسابيع في عدد من المراكز التجارية والأماكن العامة والمنتزهات التي يرتادها افراد المجتمع في مدينة الرياض.

يذكر أن صحة الرياض تحرص دائما على إقامة مثل هذه الفعاليات التوعوية التي تستهدف تعزيز الوعي الصحي لدى افراد المجتمع.