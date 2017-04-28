برشلونة وشبح الغيابات في الليجا

متابعات-فجر:

يخوض برشلونة مواجهة من العيار الثقيل مساء السبت على ملعب “باور” عندما يلاقي جاره إسبانيول في ديربي كتالونيا ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة المباراة وثلاثة من لاعبيه يملكون أربع بطاقات صفراء لكل لاعب وحصولهم على بطاقة خامسة خلال الديربي يحرمهم من الجولة الـ36 أمام فياريال في السادس من الشهر القادم.

وأصبح الثلاثي خوردي ألبا وسيرجي روبرتو وصامويل أومتيتي مهددون بالغياب عن مباراة فياريال في حال تلقي كل واحد بطاقة صفراء بسبب تراكمها.

وفي حال غاب اللاعبون الثلاثة عن مواجهة فياريال فإن برشلونة سيواجه مشكلة دفاعية لعدم تواجد لاعبين سوى جيرارد بيكيه وخافيير ماسكيرانو ولوكاس دينيه في الخط الخلفي.