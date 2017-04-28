إصابة امرأة بالرصاص في عملية لمكافحة الإرهاب في لندن

متابعات – فجر :

ذكرت الشرطة أن امرأة تعرضت لإطلاق نار خلال عملية لمكافحة الإرهاب في لندن مساء الخميس، وذلك أثناء مداهمة لمنزل في شمال العاصمة البريطانية.

وتم اعتقال أربعة أشخاص آخرين، بينهم صبي 16 عاما وامرأة 20 عاما في نفس المنزل، خلال العملية للاشتباه في التحضير لهجمات إرهابية والتحريض عليها.

واعتقل رجل 20 عاما أيضا بالقرب من المنزل واعتقلت امرأة 43 عاما في مقاطعة كينت جنوب شرقي لندن، وقالت الشرطة ان الاعتقالات لا علاقة لها باحتجاز رجل كان يحمل سكاكين بوسط لندن في وقت سابق من يوم الخميس.

وقالت الشرطة إن المرأة التي أصيبت بالرصاص في العشرينات من عمرها ونقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة ولم يتم القبض عليها بعد، وأوضحت الشرطة انها كانت أحد الأشخاص المستهدفين في التحقيق.