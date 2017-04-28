مدني جدة يباشر 14 حالة التماس وينقذ 3 احتجزهم مصعد

متابعات – فجر :

باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة يوم أمس الخميس 14 حالة التماس كهربائي، وثلاث حالات احتجاز مصاعد، وموقعي تجمع للمياه، وحالة حريق أشجار، وسقوط لوحتي إعلان.

ونفذ “مدني جدة” خطة مواجهة الأمطار إثر تلقي مركز التحكم والتوجيه تنبيه لهطول أمطار على المحافظة، وتم نشر وحدات الدفاع المدني في النقاط المحددة مسبقاً من حيث الخطورة بكامل تجهيزاتها وموزعة على جميع أحياء المحافظة تحسبا ﻷي طارئ، كما تم دعم الموقف بفرق إسناد والتنسيق مع الجهات المساندة لأعمال الدفاع المدني للاستعداد والتهيؤ لتشغيل غرفة التنسيق.

ولم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح، وكانت محافظة جدة قد شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة على بعض الأحياء صاحبها رياح سطحية.