الإصابة قد تحرم السيتي من الحارس برافو

متابعات – فجر :

تعرض كلاوديو برافو حارس مرمى مانشستر سيتي لإصابة في التعادل بدون أهداف مع مانشستر يونايتد أمس الخميس ربما تبعده عن أخر خمس مباريات للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج الحارس التشيلي محمولاً في الدقيقة 79 وشارك ويلي كاباييرو بدلا منه، وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي بعد المباراة “بالتأكيد تعرض لإصابة وربما (يغيب) لعدة أسابيع. لا أعلم هل سيلعب مرة أخرى هذا الموسم أم لا”.

ويخرج سيتي، صاحب المركز الرابع والذي يتقدم بنقطة واحدة عن يونايتد الخامس، لمواجهة ميدلسبره المهدد بالهبوط يوم الأحد المقبل.