فوائد واستخدامات “زيت البنفسج” لعلاج العديد من الأمراض

متابعات-فجر :

البنفسج البنفسج (بالإنجليزية: Violet or Viola) هو نباتٌ مزهر يتميّز بأزهارِه بنفسجيّة اللون والمائلة للأزرق، وذات الرائحة الفوّاحة والعطرة، ويوجد أكثر من 200 نبتة تنتمي لعائلة البنفسج (بالإنجليزية: Violaceae Family)، بعضها نباتات معمّرة، وأخرى سنويّة، وبعضها الآخر عبارة عن شجيْرات صغيرة، والموطن الأصليّ لنبتة البنفسج هو فرنسا، وإيطاليا، والصين، واليونان، ولكنّها تزرع حالياً في كافة أنحاء الكوكب، وتحصد محاصيل البنفسج للاستفادةِ منها في مصانع العطور، وتدخل في صناعة النكهات للأطعمة أيضاً.[١] بالرغم من انتشارِ النبتة الواسع وزراعتها من قبل الكثيرين في الحدائق المنزليّة والعامة لمظهرِها الجميل والخلاب، إلا أنّ أغلبهم يجهلون فوائدَ البنفسج العلاجيّة. زيت البنفسج نسبة قليلة من محاصيل نبات البنفسج يتم تخصيصُها لإنتاج زيت البنفسج، والذي يستخلص من الزهور والأوراق الخضراء الداكنة من نبتة البنفسج، وغالباً تستخدمُ الأوراق الخضراء لهذه الغاية، وتعدّ إنتاجية زيت البنفسج قليلة جداً وعملية مجهدة للغاية، نظراً لاحتياج 1000 كيلوغرام من أوراق البنفسج لإنتاج كيلوغرام واحد فقط من زيت البنفسج المركّز، ويستخدم زيت البنفسج في العلاج بالروائح العطريّة (بالإنجليزية: Aromatherapy). يعدّ زيت البنفسج المستخلص من الأوراق زيتاً مركّزاً سائلاً ذا لونٍ أخضرَ داكنٍ وقوام سميك، وقد يكون صلباً على درجة حرارة الغرفة العاديّة، وله رائحة عشبيّة أو ورقيّة يصاحبها رائحة الزهور الخفيّة، أما الزيت المستخلص من الزهور فيمتازُ برائحته العطريّة الفواحة، ولذلك هو الأكثر استخداماً في إنتاج العطور.[٢] استخلاص زيت البنفسج يُستخلص زيت البنفسج من خلال عمليّة تتطلّب العديد من الخطوات، وتتمّ باختصار من خلال وضع أوراق البنفسج وأزهاره الجافّة في مذيب عضويّ سائل وتوضع معاً في وعاء مغلق، وسيعمل المذيب العضويّ على استخراج الزيوت من الأوراق والزهور ليكونَ ما يسمّى بالمستخلَص، وبعد ذلك يتم التخلص من المذيب العضويّ، وإزالة بقايا الزهور والأوراق وأيّ شوائب أخرى للحصول على زيت البنفسج النقيّ، والذي يحتوي على العديدِ من المركبات الكيميائيّة التي تعطيه خصائصه العلاجيّة، ومنها (بالإنجليزية: Nonadienal, Parmone, Hexyl alcohol, Bezyl alcohol, Ionone, Viola quercitin)[١] فوائد زيت البنفسج يمتلكُ زيتُ البنفسج العديد من الخصائص العلاجيّة التي تجعلُه مفيداً في علاجِ العديد من المشاكل والأمراض الصحيّة، فهو مسكن للألم، ومضادّ للالتهابات، ومعقّم، ومدرّ للبول، ومقشّع، ومليّن، ومن فوائدِه الصحيّة نذكر ما يأتي:[٣] [٤] علاج العديد من المشاكل والأمراض الجلديّة كالأكزيما وحب الشباب، ويساعدُ على التخفيف من الحكّة. ترطيب الجلد الجافّ ويكسبه النعومة والنضارة، ويمنعُ ظهور تشقّقات الجلد، ويعتبر زيت البنفسج آمناً عند استخدامِه موضعياً على الجلد على أن يتمّ تخفيفه قبلَ الاستخدام فلا يوضع الزيت المركّز على الجلد مباشرة، ويمكن تخفيفُ زيت البنفسج باستخدام زيت اللوز، أو زيت الجوجوبا، أو زيت الجوز. نظراً لخصائصه كمضادّ للالتهاب، يعدّ زيت البنفسج فعّالاً في علاج آلام المفاصل، والعضلات، والروماتيزم، حيث يتم تدليك الزيت موضعيّاً على مكان الألم المفصليّ أو العضليّ من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم. يمتلك زيت البنفسج خصائص مهدّئة، ويمنح الجسم الشعور بالاسترخاء والحيويّة، وبالتالي يساعدُ في التخفيف من أعراض الصداع والشقيقة والقلق والاضطراب والغضب والأرق، وقد يكونُ بديلاً طبيعيّاً للأدوية المستخدمة بكثرة في مثل هذه الحالات، والتي يصاحبها العديد من الآثار الجانبيّة. يساعد استنشاق زيت البنفسج في التخلّص من أعراض الرشح، والإنفلونزا، والتهاب الجيوب، والتهاب الحلق، فهو يعمل كمقشع ومزيل للبلغم، ويخفّف من احتقان الأنف والمجاري التنفسيّة، وهنا يمكن وضع بضع قطرات من زيت البنفسج في وعاء من الماء الساخن واستنشاق الأبخرة المتصاعدة منه لعدة دقائق، مع وضع منشفة لتغطيةِ الرأس والرقبة. رشّ زيت البنفسج بالقرب من السرير أو في غرفة النوم يساعدُ على النوم الهادئ والتخلّص من الأرق، ولا يوجدُ ما يؤكّد هذه الفائدة إلا أنه لا ضررَ من تجربتها. يستخدم زيت البنفسج في صناعة العطور لرائحته الزكيّة الفواحة، ويعتبرُ الزيت المستخلص من زهور البنفسج هو الأكثر استخداماً في إنتاج العطور، فرائحته أزكى من الزيت المستخلَص من أوراق البنفسج الخضراء. طرق استخدام زيت البنفسج يمكنُ استخدام زيت البنفسج بعدّة طرق تختلف باختلافِ الغاية المستخدم لأجلِها، ومن طرق استخدام زيت البنفسج نذكر:[٤] استنشاق زيت البنفسج للتخلّص من الأرق والقلق واحتقان الأنف، وذلك برشّ الزيت في الغرفة، أو استنشاق الأبخرة المتصاعدة منه عند إضافته للماء الساخن، أو من خلال وضع بعض القطرات من زيت البنفسج على منديل نظيف، واستنشاق الزيت مباشرة. وضع عدّة قطرات من زيت البنفسج في حوض الاستحمام أو بركة السباحة أو في مياه الاستحمام لتمنح الجسم الاسترخاء والرّاحة بعد يومٍ متعب، وتمنحه رائحةً جميلة. للتخلّص من حب الشباب ينبغي التأكّد من تخفيف زيت البنفسج بالماء، ثمّ وضع كميّة قليلة منه على قطعة من القطن، وتدليك الوجه أو المنطقة المصابة بلطف. يمكن استخدام زيت البنفسج لعمل مساج وتدليك الجسم بعد تخفيفِه بزيت جوز الهند، أو زيت عبّاد الشمس، أو زيت اللوز. تحذيرات استخدام زيت البنفسج يعدّ زيت البنفسج من الزيوت الآمنة وغير الضارّة، ولكن هناك بعض التحذيرات التي يجب ذكرها، ومنها ما يأتي:[٤] لا يجوز تناولُ زيت البنفسج أو استخدامه للتطبيب الداخليّ نهائيّاً، فاستخدامه محصور خارجيّاً فقط. عند استخدام زيت البنفسج موضعيّاً على الجسم، يجب أن يتمّ تخفيفه أولاً فلا يوضعُ مركزاً على الجسم، كما ينصح باختباره على منطقة صغيرة من الجلد؛ للتأكّد من عدم وجود تحسّس ضدّ زيت البنفسج، قبل وضعه على كافّة المنطقة المستهدفة. يجب على الأم الحامل والمرضع تجنّب التعرّض أو استخدام زيت البنفسج دون استشارة الطبيب المتابع لها.