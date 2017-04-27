إشبيلية يحقق فوزاً مثيراً على “سلتا فيغو” في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

إشبيلية يحتفل بأهدافه في مرمى سيلتا فيغو استغل نادي إشبيلية الإسباني هزيمة أتلتيكو مدريد ضد فياريال (1ـ0)، بفوز صعب و ثمين على ضيفه سيلتا فيغو برسم الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني. و افتتح النادي الأندلسي التسجيل عن طريق خواكين كوريا في الدقيقة 49، إلا أن الضيوف استطاعوا تعديل النتيجة من نقطة الجزاء، بهدف اياجو أسباس في الدقيقة 53. و أضطر سيلتا فيغو إلى إكمال المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعب خط وسطهم بابلو هيرنانديز في الدقيقة 56. نقص استغله إشبيلية بأفضل طريقة، موقعا على هدف الفوز في الدقيقة 79 بقدم وسام بن يدر. و بهذا الانتصار رفع إشبيلية رصيده إلى 68 نقطة، ليتشارك المركز الثالث مع أتلتيكو مدريد، المؤهل بشكل مباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. في حين تجمد رصيد سيلتا فيغو عن النقطة 44 بالمركز 11.