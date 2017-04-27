الرئيس اليمني يقيل محافظ عدن و يعيين بدلاً منه “المفلحي”

واس-فجر :

أقال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، محافظ عدن عيدروس قاسم الزبيدي من منصبه ‏وصدر قرار بتعيينه سفير في وزارة الخارجية.‏

وعين الرئيس هادي في المنصب مستشاره الرئاسي عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي.‏

وشملت قرارات رئاسية أصدرها الرئيس اليمني، اليوم إجراء تعديلات على الحكومة التي ‏يرأسها أحمد عبيد بن دغر قضت بتعيين، جمال محمد عمر وزيراً للعدل ، ومعين عبدالملك ‏سعيد وزيرا للأشغال العامة والطرق وابتهاج احمد الكمال وزيرا للشئون الاجتماعية والعمل، ‏ومحمد محسن عسكر وزيرا لحقوق الإنسان، وسمير محسن شيباني نائبا لوزير حقوق الإنسان.‏

وعين الرئيس اليمني، في قرار آخر خمسة مسؤولين سابقين أعضاء في مجلس الشورى، وفقا ‏لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏