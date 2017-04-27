مقتل 3 مسلحين أكراد في سوريا خلال معارك مع القوات التركية

متابعات-فجر :

قتل ثلاثة من المقاتلين الأكراد السوريين برصاص الجيش التركي، أمس الخميس، في اشتباك جديد عبر الحدود هو الثاني في يومين، على ما نقلت وكالة دوغان للأنباء. وأفادت الوكالة بتعرض جنود أتراك متمركزين في أكشاكاليه في محافظة شانلي اورفه التركية المتاخمة لسوريا لقنابل هاون ثم لرصاص بنادق رشاشة وافدة من مناطق خاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب”.وأضافت الوكالة أن القوات التركية ردت على النيران ما أدى إلى اشتباك وجيز قتل فيه ثلاثة من عناصر المجموعة المسلحة الكردية.ووحدات حماية الشعب الكردية هي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، تحالف الفصائل العربية والكردية المدعوم من واشنطن.لكن تركيا تعتبر “وحدات حماية الشعب” مع جناحها السياسي “حزب الاتحاد الديمقراطي”، منظمة “إرهابية” وامتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ ثمانينيات القرن الماضي على الأراضي التركية.وسبق أن اندلعت اشتباكات الأربعاء بين القوات التركية ومقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية في نقطة حدودية أبعد غربا.ووقعت تلك الاشتباكات بعد يوم من قصف الطيران التركي موقعاً للمقاتلين الأكراد قتل خلاله 28 شخصاً معظمهم مقاتلون وأصيب 19 بجروح، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.ودعت وحدات حماية الشعب الكردية الأربعاء الماضي إلى فرض منطقة حظر طيران فوق شمال سوريا.