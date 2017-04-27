جدة.. مالكة مدرسة أهلية تعتدي بالضرب على 3 طالبات

متابعات-فجر :

اتهمت ست سيدات في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة مالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء على أطفالهن.

و أوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز السامر بشرطة محافظة جدة باشر الأربعاء الماضي، قضية اتهام أمهات ستة من الطالبات لمالكة مدرسة أهلية بقيامها بالاعتداء عليهن نتيجة خلاف بينهن نتج عن ذلك إصابات طفيفة وجرى سماع أقوالهن وإحالتة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة حمود الصفيران، أن مدرسة “أزهار السعودية” تكررت فيها المخالفات بسبب تصرفات المالكة ، الأمر الذي أدى لعدم قيام المؤسسة بواجبها التعليمي.

وأضاف أن “تعليم جدة” وجه بتوزيع الطالبات على المدارس الحكومية المجاورة، ومنح أولياء الأمور الحق في نقل بناتهم لمدارس أخرى، مشيراً إلى أنه تم رفع خطاب للوزارة لإغلاق المدرسة.