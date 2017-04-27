بالصور.. حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 250 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه وفي إطار ما يقوم به رجال حرس الحدود من رصد واحباط عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية والتي تستهدف أبناءنا، تمكنت دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة جازان بتوفيق الله تعالى، أمس الخميس، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم رصد واسطة بحرية بعد الاشتباه بها أثناء محاولة دخولها المياه السعودية عبر مسؤوليات قطاع الموسم، وباعتراضها للتحقق منها بادر من فيها بتغيير وجهتهم لمحاولة الفرار والعودة من حيث أتوا؛ ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار، وتم القبض عليهم واتضح أنهم ثلاثة أشخاص يمنيِّو الجنسية.

وأشار إلى أنه بتفتيشهم وتفتيش القارب عثر بحوزتهم على ما مجموعه (250.25) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، كما تم في حينه مباشرة استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.