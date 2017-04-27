التنمية الاجتماعية: إعانة ذوي الإعاقة وصلت لجميع مستحقيها

متابعات – فجر

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس على حسابها الرسمي في “تويتر”، على وصول الإعانة لمستحقيها من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شملت 479 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وأنه لا يوجد على قوائم الانتظار أي مستحق.