أكثر من 21 مليون مسافر من مطارات المملكة

متابعات – فجر

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقريرها ربع السنوي عن بيانات الحركة الجوية لمطارات المملكة للربع الأول من عام 2017م، والذي تضمن الحركة الجوية بمطارات المملكة للربع الأول من حيث عدد الرحلات، ومن حيث عدد الركاب، ومن حيث حركة الشحن بالطن.

وكشف التقرير أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قد جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد الرحلات خلال الربع الأول من 2017م، بمجموع 54.547 رحلة دولية وداخلية وخاصة، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض في المرتبة الثانية بإجمالي 47.733 رحلة، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام، حيث بلغ عدد الرحلات 22.123 خلال الربع نفسه.

واحتل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة المرتبة الرابعة، برحلات بلغ عددها 12.761، ومطار أبها في المرتبة الخامسة، بمجموع 8.174 رحلة.

ومن حيث الوجهات الخارجية، جاءت دبي في المركز الأول كأكثر وجهة استقبلت مسافرين من مطارات المملكة، بينما جاءت القاهرة في المركز الثاني، تليها الدوحة ثم اسطنبول وجاكرتا.

أما من حيث عدد المسافرين، فقد جاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد المسافرين 7970515 خلال الربع الأول من 2017م، وتلاه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بمجموع 5916799 مسافراً، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام بـ 2320093 مسافراً، وفي المرتبة الرابعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث بلغ عدد المسافرين 1790439، بينما جاء مطار أبها خامساً، بمجموع 859457 مسافراً.

وأوضح التقرير كذلك أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قد تصدر حركة الشحن بمطارات المملكة خلال الربع الأول من 2017م، حيث تمكن من مناولة 66259.4 طناً، وجاء ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بإجمالي 62226.4 طناً، ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بإجمالي 26593.3 طناً.