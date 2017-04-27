تعطل نظام الحاسب الآلي في منافذ الشرقية

متابعات – فجر

شهدت منافذ المنطقة الشرقية مساء اليوم تعطل في نظام الحاسب الآلي مما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من المسافرين، حيث شهد منفذ جسر الملك فهد تكدس أعداد كبيرة من السيارات وازدحام بأعداد كبيرة من المسافرين، كما شهد منفذي الخفجي والرقعي ازدحام بالمسافرين تزامناً مع وجود عطلة بدولة الكويت الشقيقة اليوم الخميس.

وأوضح الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي بأنه عند الساعة (٦:٥٠) من مساء هذا اليوم الخميس الموافق ١ / ٨ / ١٤٣٨حدث عطل في نظام الحاسب الآلي بجميع منافذ جوازات المنطقة الشرقية وتم في حينه فتح البلاغات اللازمة لدى المساندة الفنية لمركز المعلومات الوطني، وعاد نظام الحاسب الآلي للعمل بصوره طبيعية عند الساعة (٧:٢٠) مساءً.