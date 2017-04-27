بلدية قوز الجعافرة تغلق 3 محال مخالفة لصحة البيئة

متابعات – فجر

قامت بلدية قوز الجعافرة اليوم الخميس ممثلة بصحة البيئة بجولات تفتيشية على عدة محلات، حيث أسفرت عن مصادرة المواد الغذائية المخالفة والتالفة وإغلاق عدد من المحلات.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن محمد أبو عقيل, إن تلك الجولات التفتيشية نتج عنها مخالفة عدد ٣ محلات وإغلاقها، بالإضافة إلى مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأواني ظهرت عليها علامات التلف غير صالحة للاستخدام الآدمي, وحيث تم مصادرتها وإتلافها بالطرق النظامية.

وقال أبو عقيل إن تلك الجولات مستمرة حيث أن هناك جولات مسائية مفاجئة على بعض المحلات التي تمارس نشاطها مساءً، حتى يتم التأكد بأن جميع المحلات تتقيد بالاشتراطات الصحية, وتلتزم بالنظافة العامة والخاصة بالعمالة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها وسيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات.