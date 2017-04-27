ملتقى عائلي علمي ترفيهي ينطلق غدا بجامعة الملك سعود

الرياض – عبدالرحمن العامري

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات ملتقى عائلي علمي و ترفيهي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لـ الدي إن اي (DNA) تحت شعار “نورني” والذي تنظمة جامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية و ذلك خلال الفترة من 2-4 شعبان 1438 الموافق 28-30 إبريل 2017 في الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بالرياض.

و سيشهد ملتقى نورني العديد من الفعاليات التي تمزج بين التعليم و الترفيه في اجواء عائلية حيث سيقدم العديد من الفعاليات التي من ابرزها أكشن الطاقة ، تطوير التعليم، عرض النانو.

المعرض المصاحب للفعاليات فريد من نوعه وقد تم تنفيذه من خلال قطاع التعليم العالي وموجه للتعليم العام والخاص ويستهدف كافة أفراد العائلة .

و من ابرز الفعاليات مشاركة شركة تطوير الخدمات التعليمية وسوف تقدم عرض داخل قبة علمية تتيح عمل رحلة استكشافية ممتعة الى عالم الفضاء والطيران

كما ستقدم جمعية المناظير نشاطا تعليميا مما يتيح للاطفال التعرف على تجربة الجراح في غرف العمليات. كما ستشارك مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالة للموهبة والابداع من خلال تقديم ورش عمل تفاعلية في مجالات العلوم والتقنية

كما ستقدم شركة التعليم الحاضر ورش عمل عن الروبوت ( الانسان الالي التعليمي ) . بالاضافة الى ان فاب لاب Fab Lab سوف تقدم عروض طباعة ثلاثية الابعاد وورش عمل لصقل مهارات الاطفال . فيما ستقدم مشكاة / المعرض التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة بالاضافة لتقديم عروض وتجارب لتوعية المجتمع عن الطاقة الذرية والمتجددة.

كما سيشرح فريق xbox مايكروسوفت اسرار العابهم بالاضافة لتقديم جلسات علمية ترفيهية. كما تقدم 4wheel sation عروض رائعة لتجربة السيارات ، بالاضافة الى وجود عروض مسرحية مختلفة باوقات محددة اثناء الفعالية عن الطاقة والتعليم والنانو.

كما وفرت الجامعة اماكن لجميع الخدمات بالاضافة الى منطقة للكافيهات ومنطقة لعربات الاطعمة المتنقلة .

يذكر الى ان المتلقى يهدف الى التعريف باليوم العالمي للحمض النووي كما تهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع بأساليب علمية و معرفية ممتعة. زرع حب العلم والاكتشاف لدى جميع أفراد المجتمع. بالاضافة الى خلق وسيلة اتصال بين المهتمين بالعلوم وبين كافة افراد المجتمع. وكذلك التوعية بضرورة ممارسة الرياضة للصحة البدنية. كما يسعى الملتقى الى توجيه الطاقات الابداعية لشبابنا نحو التعلم عن طريق الترفيه ،وذلك ‬بما‬ يخدم ‬توجّهات ‬المملكة ‬التطويرية‬ في ‬ظلّ ‬برنامج ‬التحوّل‬ الوطني 2020‬ . ‬

و للتعرف اكثر على الفعاليات المصاحبة يمكنكم زيارة حساب الفعالية في توتير @enlightme_sa .