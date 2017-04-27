تقنية الخرج تطرح فرصاً وظيفية لخريجيها الأحد القادم

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تطرح الكلية التقنية بالخرج الأحد القادم فرص وظيفية لخريجيها بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص من خلال ملتقى التوظيف الذي تنظمه الكلية بمقرها في مدينة السيح .

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين سعود الذياب أن الكلية ممثلة في إدارة شئون الخريجين تعمل على تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة كحلقة وصل بين طالبي العمل من خريجي الكلية ومنشآت القطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة ، حيث يتم من خلالها إتاحة الفرصة لمسئولي التوظيف بالشركات والمؤسسات مقابلة أكبر عدد ممكن من خريجي الكلية واختيار أفضل العناصر.