اقتحام معسكرا للميليشيات الانقلابية على يد قوات الجيش اليمني

واس-فجر:

اقتحمت قوات من الجيش اليمني، معسكر خالد بن الوليد في منطقة موزع غرب محافظة تعز ‏من الجهة الغربية إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلابيين.‏

وأكد مصدر عسكري يمني، اليوم أن المعسكر بات مكشوفا من الجهة الغربية وفي مرمى ‏نيران قوات الجيش بعد سيطرتها وتأمينها لمنطقة الثوباني ، مشيراً إلى سقوط 10 قتلى من ‏عناصر الميليشيات في مواجهات مع الجيش خلال تنفيذه زحفاً باتجاه المعسكر من المنطقة.‏

وأشار المصدر في تصريح نقله -موقع 26 سبتمبر- التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى تمكن ‏الجيش من السيطرة على موقع للميليشيات بالقرب من المعسكر ، مفيداً أن الموقع كانت ‏تتمركز فيه كتيبة الصواريخ التابعة لمعسكر خالد.‏

ولفت المصدر الإنتباه إلى أن السيطرة على الموقع يعد مدخلاً مهماً لاقتحام المعسكر من الجهة ‏الشرقية.‏

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