اقتحام معسكرا للميليشيات الانقلابية على يد قوات الجيش اليمني

واس-فجر:
اقتحمت قوات من الجيش اليمني، معسكر خالد بن الوليد في منطقة موزع غرب محافظة تعز من الجهة الغربية إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الانقلابيين.
وأكد مصدر عسكري يمني، اليوم أن المعسكر بات مكشوفا من الجهة الغربية وفي مرمى نيران قوات الجيش بعد سيطرتها وتأمينها لمنطقة الثوباني ، مشيراً إلى سقوط 10 قتلى من عناصر الميليشيات في مواجهات مع الجيش خلال تنفيذه زحفاً باتجاه المعسكر من المنطقة.
وأشار المصدر في تصريح نقله -موقع 26 سبتمبر- التابع للقوات المسلحة اليمنية إلى تمكن الجيش من السيطرة على موقع للميليشيات بالقرب من المعسكر ، مفيداً أن الموقع كانت تتمركز فيه كتيبة الصواريخ التابعة لمعسكر خالد.
ولفت المصدر الإنتباه إلى أن السيطرة على الموقع يعد مدخلاً مهماً لاقتحام المعسكر من الجهة الشرقية.
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