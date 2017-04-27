العيادات التخصصية السعودية تقدم اللقاحات والمطاعيم لــ 92 طفلاً في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 224

واس_فجر

قدمت العيادات التخصصية السعودية اللقاحات والمطاعيم لــ 92 طفلاً من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري خلال الأسبوع 224 ضمن برنامجها الطبي “شقيقي صحتك تهمني” والذي يقدم المطاعيم واالقاحات النظامية ومطاعيم مكافحة الامراض السارية والمعدية للأطفال من أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين.

وأشار المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني إلى أن العيادات التخصصية السعودية تقوم على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء السوريين القاطنين في مخيم الزعتري ضمن مجموعة من البرامج الطبية المتكاملة التي تهدف لحماية الشقيق السوري من الأمراض المعدية والسارية من خلال صرف الأدوية والعقاقير الطبية وتقديم الإرشاد الصحي الأمثل لتجنب مضاعفاتها وطرق الوقاية منها.

بدوره أوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن العيادات التخصصية السعودية تعدّ واحدة من أهم الصروح الطبية التي تقدم الخدمة العلاجية للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري منذ بداية الأزمة السورية .

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