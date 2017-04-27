القبض على شخصين لسطوهما على محطة وقود بالرياض

متابعات_فجر

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على شخصين بعد سطوهما على محطة وقود

ومن جهته ،قال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه استمراراً لجهود إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض لحفظ الأمن والتصدي لجرائم السلب والسرقة بانواعها ، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة قيام اثنين من الجناة يستقلان مركبة من نوع “هونداي” بالاعتداء على العاملين بمحطات الوقود غرب العاصمة الرياض وتهديدهم بسلاح ناري من نوع مسدس وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية وارتكبا الفرار ( حسب ما هو ظاهر في الفيديو المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للجانيين اثناء تنفيذهما عملية السلب باحد تلك المحطات ).

وأضاف أنه اثر ذلك عمدت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض الى اجراء مسح شامل واحداث نقاط التفتيش الثابته والمتحركة ووضع الخطط الكفيلة بسرعة الاطاحة بالجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة ، وقد أسفرت الجهود عن ملاحظة المركبة المطلوبة أثناء سيرهم عبر أحد الطرق الرئيسية غرب العاصمة الرياض يستقلها شخصين تم محاصرتهما وضبطها بعد محاولة قائدها الفرار وتبين انهما ( سعوديا الجنسية – في العقد الثالث من العمر ) تطابقت أوصافهما مع الجناة الظاهرين في مقطع الفيديو ، وبمناقشتهما مبدئيا أقرا بما نسب اليهما تم التحفظ على المتهمين و إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهما و مقارنة اسلوبهما الاجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص