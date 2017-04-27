الجوازات : المدة المتبقية من المهلة المحددة للمخالفين 60 يوماً

متابعات_فجر

دعت المديرية العامة للجوازات، جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة ” مرحل ” وكذلك الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال المهلة المحددة التي تبقى منها 60 يوماً .

وأوضحت الجوازات أن المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص هي 90 يوماً بدأت في 1438/7/1هـ ، حاثة جميع الوافدين المخالفين إلى سرعة مراجعة مواقع استقبال المخالفين في إدارات وشعب الجوازات بمناطق ومحافظات المملكة حيث خصص أكثر من 75 مقراً ،إضافة إلى المنافذ الدولية لاستقبال المخالفين وإنهاء اجراءات سفرهم بكل سرعة ودقة.