خطوات وضع المكياج العصري في 5دقائق

متابعات_فجر

نمط حياة المرأة السريع و جدولها المزدحم لا يتناسبان مع الجلوس أمام مرآة المكياج لأكثر من دقائق قليلة ، والمكياج العصري لا يحتاج تطبيقه إلى ساعات طويلة؛ فهدفكِ واضح: بشرة متوهّجة، رموش ظاهرة وشفتان نابضتان. هذه جميعها تحتاج فقط إلى 5 خطوات في 5 دقائق!

كريم أساس وكونسيلر: استخدمي كريم أساس بصيغة أو تركيبة آمنة مثل الـstick أو المضغوطة وركزي على المناطق الدهنية والاحمرار حول الأنف والذقن. استخدمي الإسفنجة لتوحيد لون أيّ بقعة. للهالات السوداء العنيدة تحت عينيكِ، طبّقي خافي العيوب بواسطة إصبعكِ. فتطبيقه بواسطة التربيت يزيد من الدورة الدموية حول منطقة العين ويساعد على إيقاظ بشرتك.

البلاش الطبيعي: من أجل مظهر أكثر طبيعيّة واحمرار خدّين ناعم، ننصحكِ بالبلاش الكريمي أو الـstick. هذا الاختيار سيمنحكِ لمسة نهائية شابة وسلسة. استخدمي أصابعكِ لوضع نقاط قليلة على تفاحتي خدّيكِ وامزجي جيداً للتخلّص من أيّ بقع زائدة. نصيحتنا لكِ هنا هي عدم تطبيق البلاش مباشرة على وجهكِ. ففيما ستظنّين أنّ ذلك أسرع لكن في الحقيقة سيبدو مكياجكِ مبالغاً فيه.

الحاجبان الممتلئان: المستحضرات الخاصّة بالحواجب، التي هي على أساس الجِل تضيف الحجم والثبات إلى حاجبيكِ بمجرّد تمريرة بسيطة. اختاري أولاً اللون الذي يناسب لون حاجبيكِ. حتى وإن كان الشعر في هذه المنطقة متفرقاً، كمّية صغيرة من الجِل ستثبّتها مكانها وتملأ الفراغات.

العينان المشرقتان: الظلال الـshimmer هي الصيحة الكبيرة لهذا الموسم. اختاري الألوان الهادئة مثل لون الشامبانيا، الرمادي الداكن أو حتى الخوخي الهادئ. أيّ ظلّ أفتح من لون بشرتكِ الأساسية سيجعل وجهكِ نضراً. طبّقيه بواسطة إصبعكِ فقط عند الجفون من دون أن تصلي الى ثنية العين.

الشفتان المثاليتان: قلم أحمر الشفاه هو المثالي لأنه يمنحكِ التحكّم إضافة إلى أنه يغنيكِ عن استخدام قلم تحديد الشفاه. ارسمي أولاً شفتيكِ ثمّ املئيهما باللون نفسه. أمّا الخطوة الأخيرة فهي أن تمرّري أصبعكِ بطريقة التربيت من أجل لمسة نهائية مثالية.