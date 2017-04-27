مركبة الفضاء “كاسيني” تبدأ أول عملية “غوص” بين زحل وحلقاته

متابعات_فجر

بدأت مركبة الفضاء “كاسيني” التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مناورة أمس للقيام بأول عملية على الإطلاق للـ”غوص” عبر المسافة بين كوكب زحل وحلقاته.

وقالت ناسا إن الفجوة بين الكوكب وحلقاته “هي منطقة لم تستكشفها أي سفينة فضائية من قبل”.

يذكر أن كاسيني التي تم إطلاقها عام 1997 م تدور في مدار زحل منذ عام 2004 م وتوفر بيانات عن ذلك الكوكب وأقماره. ومن المقرر أن تنهي المركبة مهمتها في زحل في شهر سبتمبر المقبل .

وأعلنت ناسا أوائل الشهر الجاري أن كاسيني التقطت أدلة على وجود مكونات تلزم في دعم الحياة على قمر زحل.