كوريا الجنوبية : نشر نظام ثاد للدفاع الصاروخي يمضي بسلاسة

متابعات_فجر

اتفق مستشارو الأمن القومي في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على أن نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي “ثاد” يمضي قدمًا بشكل سلس.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية :” إن مستشار الأمن القومي بكوريا الجنوبية كيم كوان جين ونظيره الأمريكي إتش.آر مكماستر اتفقا أيضًا في اتصال هاتفي على الإسراع باتخاذ إجراءات عقابية، منها عقوبات جديدة من مجلس الأمن الدولي إذا أقدمت كوريا الشمالية على خطوات استفزازية جديدة”.

Share 0 Share