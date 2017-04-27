“واشنطن” تبدأ بنشر منظومة “ثاد” للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية

متابعات-فجر :

بدأت القوات الأمريكية، أمس الأربعاء، بتسليم منظومة دفاع صاروخية كانت أثارت حفيظة الصين إلى موقع نشرها في كوريا الجنوبية، وفيما شهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مناورة ضخمة بالذخيرة الحية في ذكرى تأسيس القوات المسلحة لبلاده، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة على خلفية برنامج بيونغيانغ الصاروخي. وأفادت وزارة دفاع الكورية الجنوبية أن الخطوة تهدف إلى ضمان القدرة التشغيلية لـ«ثاد» في أقرب وقت ممكن، فيما يبقى الهدف النهائي تثبيتها بحلول نهاية العام. وصممت منظومة «ثاد» لتتمكن من التصدي وتدمير الصواريخ البالستية قصيرة وبعيدة المدى في آخر مرحلة من إطلاقها. احتجاجات ونظم كوريون جنوبيون مظاهرة أمس احتجاجا على نشر نظام الدفاع المضاد للصواريخ (ثاد) ال وتجمع نحو 30 عضوا في جمعية مدنية كورية جنوبية بوسط العاصمة ‭‭ ‬‬سيئول رافعين لافتات ومرددين شعارا من بينها أوقفوا نشر صواريخ ثاد . وتحضواشنطن بكين، على ممارسة ضغوط اكبر على بيونغيانغ. إلا أن خطة نشر منظومة «ثاد»، كانت أغضبت بكين بشكل كبير. . ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة الى وقف مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية من أجل تفادي التصـــعيد مع بيونغ يانغ وكذلك الى وقف البــرنامج النووي الكوري الجنوبي. تدريب عسكري في آخر استعراض للقوة من جانبها، حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أكبر تدريب عسكري في تاريخها للاحتفال بذكرى تأسيس جيشها، وفقا لما أفادت وسائل الإعلام الرسمية أمس. وأكدت الوكالة الرسمية أن العرض تضمن إطلاق نيران من المدفعية إضافة إلى هجمات ناسفة بغواصات وهو ما أظهر عزم البلاد على «صب وابل لا رحمة فيه من النيران على الولايات المتحدة الطائشة الإمبريالية وأتباعها القذرين» على حد تعبيرها. وأظـــهرت صور عددا ضخما من المدفعية وهـــي تطلق نيرانها على جزيرة صغيرة قبالة الساحـــل، كما تضـمن المناورة رماية بصواريخ مضادة للسفن.