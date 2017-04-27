تطبيق “Instagram” يتخطى حاجز 700 مليون مستخدم

متابعات-فجر :

أعلنت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام المملوكة لفيس بوك، أمس الأربعاء، عن بلوغ عدد مستخدميها 700 مليون مستخدم نشط شهرياً، الأمر الذي يشكل طفرة من ناحية نمو عدد المستخدمين الذي بلغ 600 مليون مستخدم نشط شهرياً قبل أربعة أشهر فقط، وفي سياق متصل بلغ عدد مستخدمي المنصة في شهر يونيو الماضي 500مليون مستخدم نشط شهرياً. واستغرقت الشركة تسعة أشهر لتصل إلى هذا الرقم بعد إعلانها في شهر سبتمبر 2015 عن 400 مليون مستخدم، مما يعني أنها تمكنت من مضاعفة عدد مستخدميها النشطين شهرياً خلال عامين فقط، وذلك عبر إدخالها مجموعة من المميزات مثل القصص والاشتراك عبر نسخة الويب والتواجد على هواتف أندرويد منخفضة التكلفة. ويعد معدل نمو عدد مستخدمي الخدمة متسارع، حيث استغرقت أربعة أشهر فقط لإضافة 100 مليون مستخدم نشط شهرياً منذ أن أعلنت عن وصولها إلى 600 مليون مستخدم في شهر ديسمبرالماضي، في حين استغرقت 6 أشهر للوصول من عدد 500 مليون مستخدم نشط شهرياً إلى عدد 600 مليون. وفيما يلي تفصيل للمدة الزمنية المستغرقة لإضافة كل 100 مليون مستخدم نشط شهرياً: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010 – إنطلاق التطبيق 26 فبراير/شباط 2013 – 100 مليون – 28 شهراً 25 مارس/آذار 2014 – 200 مليون – 13 شهراً 10 ديسمبر/كانون الأول 2014 – 300 مليون – 9 أشهر 22 سبتمبر/ايلول 2015 – 400 مليون – 9 أشهر 21 يونيو/حزيران 2016 – 500 مليون – 9 أشهر 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 – 600 مليون – 6 أشهر 26 أبريل/نيسان 2017 – 700 مليون – 4 أشهر وتوضح هذه الأرقام أن إنستاجرام أكبر من منصة التدوين المصغرة تويتر بمعدل الضعف تقريباً من حيث عدد المستخدمين النشطين شهرياً، وتسير خدمة مشاركة الصور والفيديو بخطى ثابتة للإنضمام إلى خدمات فيس بوك الأخرى المتواجدة في نادي المليار مستخدم نشط شهرياً، وذلك بعد وصول واتس اب وماسنجر إلى 1.2 مليار مستخدم وفيس بوك إلى 1.8 مليار مستخدم. وقد أتى تفوق خدمة مشاركة الصور على حساب نمو خدمة التراسل الفيديوي سناب شات، التي تراجعت بنسبة 82 في المئة منذ إطلاق إنستاجرام لميزة القصص المشابهة لقصص سناب شات في شهر أغسطس الماضي، وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للخدمة تليها البرازيل بعدد مستخدمين حالياً يبلغ 45 مليون جنباً إلى جنب مع المملكة المتحدة واليابان. تجدر الإشارة إلى امتلاك الخدمة حوالي 30 مليون مستخدم نشط شهرياً عندما استحوذت عليها فيس بوك في عام 2012 في صفقة بلغت قيمتها مليار دولار أمريكي، حيث تتجه حالياً وضمن معدل النمو هذا للوصول إلى مليار مستخدم نشط شهرياً خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.