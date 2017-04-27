“ريال مدريد” يحقق فوزاً ساحقاً على لاكورونيا بسداسية في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

حقق ريال مدريد فوزاً ساحقاً على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بستة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب “ريازور”، أمس الأربعاء، ضمن إطار الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

ورد ريال مدريد على فوز غريمه التقليدي برشلونة على أوساسونا بسباعية مقابل هدف وحيد، رغم أن زين الدين زيدان أراح 9 لاعبين أساسيين ولعب بتشكيلة احتياطية بجميع المراكز باستثناء مارسيلو ورافاييل فاران.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل مبكراً وتحديداً في الدقيقة الأولى عن طريق ألفارو موراتا، قبل أن يضيف خاميس الهدف الثاني عند الدقيقة 14،

ثم نجح الديبور بتقليص الفارق عبر أندوني في الدقيقة 35، لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً لأن فاسكيز عاد ليوسع الفارق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول. واصل ريال مدريد سيطرته مع بداية الشوط الثاني، وتمكن خاميس من تسجيل هدفه الشخصية الثاني والرابع لفريقه عند الدقيقة 66، وبعد 11 دقيقة وقع إيسكو على الهدف الخامس، ليعود ماتو ويسجل الهدف الثاني للديبور في الدقيقة 84، ثم أختتم كاسيميرو البديل مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس للريال عند الدقيقة 87. ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 78 وقلص الفارق مع برشلونة المتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة، في حين تجمد رصيد ديبورتيفو عند النقطة 31 وظل في المركز 16.