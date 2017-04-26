“الشرطة الألمانية” تستعد للتأمين مظاهرة “عيد العمال” ب 6 آلاف شرطي في برلين

متابعات-فجر :

تعتزم الشرطة الألمانية في العاصمة برلين توفير ما يتراوح بين 5500 إلى 6000 فرد لتأمين مظاهرة عيد العمال في أول مايو المقبل، والتي غالباً ما تتسم بالعنف من قبل المتطرفين اليساريين. جاء ذلك وفقاً لمعلومات وردت الأربعاء من دوائر أمنية. ويتوافق هذا العدد مع عدد أفراد الشرطة الذين أُسند إليهم تأمين المظاهرة في العام الماضي، وستحصل ولاية برلين على دعم من عدة ولايات أخرى.وتسهم الشرطة الاتحادية في جهود التأمين بعدد أفراد يتراوح بين 700 إلى 800 فرد.ويعتزم وزير داخلية ولاية برلين أندرياس جايزل، ورئيس الشرطة كلاوس كانت، الخميس طرح خطة العمليات الخاصة بتأمين مظاهرتي الأحد والإثنين المقبلين.