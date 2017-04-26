” برشلونة” يكتسح أوساسونا ب 7 أهداف في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

حافظ فريق برشلونة الاسباني، أمس الأربعاء، على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، وقد أمطر رمى ضيفه أوساسونا بسبعة أهداف لهدف في الجولة الرابعة والثلاثين للمسابقة. وتمكن فريق برشلونة الاسباني من انهاء الشوط الأول متقدماً بهدفي الأرجنتيني ليونيل ميسي وأندري جوميز في الدقيقتين 12 و30 قبل أن يقلص روبيرتو توريس النتيجة في الدقيقة 48 . وسجل برشلونة 5 أهداف متتالية في الدقائق 57 و 61 و 64 و 67 و86 عبر أندري غوميز وليونيل ميسي وباكو ألكاسير وخافير ماسيكرانو وباكو ألكاسير مجدداً على الترتيب. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد أوساسونا عند 18 نقطة في ذيل الترتيب.