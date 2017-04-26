أمريكا: تركيا لم تخطر التحالف بضربات جوية قبل وقت كاف

وكالات – فجر

قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن الجيش التركي لم يخطر قوات التحالف الذي يحارب تنظيم (داعش) الإرهابي بضربات قتلت عددا كبيرا من مقاتلين أكراد متحالفين مع واشنطن في سوريا والعراق إلا قبل تنفيذها بأقل من ساعة.

وأضاف الكولونيل بالقوات الجوية جون دوريان في مؤتمر عبر الهاتف في مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) “الإخطار كان قبل تنفيذ الضربات بأقل من ساعة”.

ومضى قائلا “ذلك ليس وقتا كافيا وهذا كان إشعارا وبالتأكيد ليس التنسيق المتوقع من شريك وحليف في محاربة تنظيم داعش الإرهابي”.

وقال دوريان إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة “أبلغ الأتراك أن حجم الوقت.. لم يكن كافيا لنا لضمان سلامة قواتنا على الأرض”.