إزالة البسطات المخالفة في سوق الصواريخ بجدة

متابعات – فجر

قامت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة جدة اليوم الأربعاء بإزالة البسطات العشوائية في سوق الصواريخ جنوب المحافظة، والتي لا تحمل تصاريح نظامية، ويقف خلفها مخالفو أنظمة الإقامة والعمل ومجهولو الهوية.

وأشارت أمانة جدة في بيان سابق إلى تواصل حملاتها لإزالة البسطات العشوائية المخالفة، ومنع استغلال الشوارع وعدم السماح بإعاقة الطرق أمام المارة، ومنع تعطيل مرور المركبات.

وصادرت الأمانة خلال الحملة مواد غذائية، وصحية منتهية الصلاحية بعشرات الأطنان فيما قامت فرق الأمانة بإزالة كميات هائلة من الملابس والخردوات مجهولة المصدر التي يقوم ببيعها عمالة مخالفة.