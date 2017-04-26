أمير حائل يتابع مع وزير الصحة برنامج إنجاز مستشفى الملك سلمان

متابعات – فجر

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بعد تشرف سموه بأداء القسم أمام مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مكالمة هاتفية بمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة استشعارا بأهمية احتياجات المواطنين الملحة وقال سموه بأن معالي وزير الصحة قد أكد أن الوزارة تمضي سريعا بإنجاز المطلوب منها فيما يخص مستشفى الملك سلمان التخصصي وجميع احتياجات المنطقة الصحية بحائل حسب البرنامج المعد سابقا مشيرا إلى أن الأعمال سوف تنتهي بإذن الله في القريب العاجل.

وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير الصحة ولمعاونيه، مؤكدا أن احتياجات المنطقة في مجال الخدمات الصحية لها أولوية مضاعفة لاستكمال المشاريع وتقديم الخدمات الطبية المأمولة لأهالي المنطقة الكرام تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله.