بريطانيا تخسر أربعة آلاف وظيفة في بنك دويتشه بسبب بريكست

وكالات – فجر

قالت مسؤولة في بنك دويتشه الألماني الأربعاء أن البنك قد ينقل ما يصل إلى أربعة آلاف من موظفيه من بريطانيا فيما يسعى البنك الأكبر في ألمانيا إلى التعامل مع تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وصرحت سيلفي ماثيرات رئيسة اللوائح التنظيمية في البنك في مؤتمر للشؤون المصرفية في فرانكفورت “من المفترض أن يكون مقر الموظفين العاملين في المكاتب الأمامية من الذين يتعاملون مع عملاء من الاتحاد الاوروبي، في دولة من دول الاتحاد الأوروبي”.

وقد يستدعي ذلك نقل نحو ألفين من موظفي البنك في بريطانيا إلى خارجها.

وقد يضطر البنك بسبب البريكست كذلك أن ينقل قدراته في تكنولوجيا المعلومات إلى مقره في مدينة فرانكفورت، المركز المالي في ألمانيا.

وأضافت ماثيرات “بعد ذلك يقول المشرفون المحليون أن عليكم نقل فريق إدارة المخاطر إلى هنا، وهذا يعني نقل 2000 شخص آخرين”.

والبنوك والمؤسسات المالية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها مهددة بخسارة حقوق بيع المنتجات المالية إلى عملاء في القارة الأوروبية فوّر خروج لندن من الاتحاد، وأكدت ماثيرات على ضرورة “لأن يجري عاجلا وليس آجلا توضيح” وضع بريطانيا بعد بريكست.