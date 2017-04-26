ولي ولي العهد يجتمع بوزير دفاع جيبوتي

واس – فجر:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بوزير الدفاع الجيبوتي علي حسن بهدون، ويوقعان اتفاقية تعاون في المجال العسكري.