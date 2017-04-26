“الاتصالات” تُطلق حملة إعلانية تتضمن مبادرات التحول الوطني 2020

متابعات – فجر :

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبد الله السواحة, في تصريح صحفي عقب تدشين صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، اليوم ، المبنى الجديد للمركز الرئيسي لمؤسسة البريد السعودي بالمنطقة، أن المبنى سيعمل على زيادة إنتاجية العاملين في البريد السعودي، وسيكون من عناصر تحقيق الرؤية 2030, التي يسعى من خلالها البريد السعودي, ليقدم خدمات ومنتجات متنوعة، مبيناً أن تطوير الخدمات البريدية سيسهم في ازدهار التجارة الالكترونية والحكومة الالكترونية .

وأعلن , إطلاق حملة إعلانية قريباً تتضمن جميع مبادرات الوزارة في التحول الوطني 2020 وتشمل خدمات البريد السعودي .

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي المكلف الدكتور أسامة بن محمد الطف, أن الخدمات التي يقدمها البريد السعودي في منطقة تبوك سواء من خلال البريد العادي والمسجل والطرود و البريد الرسمي والبريد الممتاز هي نتائج مبشرة اتضحت في الربع الأول من العام الجاري 2017 م .

وقال رئيس مؤسسة البريد : نتطلع إلى زيادة الأعمال في التجارة الالكترونية بالمنطقة من خلال دعم أعمال التوصيل التي يقوم بها البريد السعودي, مؤكدًا أن البريد أنشأ البنية التحتية اللازمة لدعم أعمال التجارة الالكترونية ، كما قام بتدريب العاملين للقيام بأعمال التوزيع ، ووفر وسائل النقل ووسائل التوصيل إلى مقر سكن أو عمل المستفيد من الخدمة سواء من المواطنين أو المقيمين ، وزوّد مركبات التوصيل بأحدث التجهيزات التي تعتمد على تقنيات متطورة .

وأكد الدكتور الطف أن البريد السعودي يغطي شبكة كبيرة من العناوين لا تصل إليها الكثير من الجهات الأخرى سواء كانت تجارية أو حكومية ، ويمتلك سلسلة مكاتب ومنافذ بيع كبيرة جداً تفوق 600 منفذ .

وقال : ” نعول على البنية التحتية التي تأتي بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين, التي استطاع البريد السعودي أن يصل إليها من خلال تطوير الأعمال وتوسيع نطاق دائرة العمل بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء في القطاع التجاري أو الأفراد ” .