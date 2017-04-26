السيالي يباشر عمله مديراً لفرع “العمل والتنمية الاجتماعية” بمنطقة الرياض

الرياض – فجر :



باشر الأستاذ يوسف بن مسفر السيالي عمله مديراً عاماً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة .

ويُعد السيالي أحد الكفاءات الإدارية المتميزة التي تمتلك الخبرة الإدارية والعملية إذ شغل العديد من المهام وتولى دفة القيادة بعدد من الإدارات طيلة عمله في الوزارة بدءً بعمله في دار التربية الاجتماعية بالرياض ثم مديراً لإدارة مكافحة التسول ثم مستشاراً لوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة ، ثم مديراً عاما لإدارة رعاية الأحداث والمسنين ، فمستشاراً إدارياً لوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة قبل أن يصدر معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الأسبوع الماضي قرار تكليفه مديراً عاما لفرع الوزارة بمنطقة الرياض وممثلاً للوزارة في مجلس المنطقة بإمارة الرياض .

وبهذه المناسبة أعرب السيالي عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على ثقته التي أولاه أياها مشيراً الى أن هذه الثقة ستدفعه بعد توفيق الله لبذل المزيد من العمل والجهد والعطاء للوصول الى ما يحقق أهداف وتطلعات الوزارة ، سائلاً الله أن يعينه لخدمة الدين والوطن وتقديم كل ما يفيد الفئات المشمولة بالرعاية والمستفيدين من خدمات الوزارة بمنطقة الرياض بكل قطاعاتها .

Share 0 Share