أكسفورد..المدينة التاريخية والحضارية

متابعات-فجر:

منذ القرون الوسطى وإلى الآن، لا تزال تحافظ على مكانتها التاريخية والحضارية، التي استمدتها من مبانيها الأثرية ومتاحفها ومتنزهاتها وعراقة شعبها، لاسيما جامعتها الشهيرة، التي باتت واحدة من أفضل جامعات العالم، يتهافت عليها الطلاب من كل مكان للدراسة بها، فلا يوجد مكان بالعالم يتمتع بتاريخ أكاديمي أكثر مما تتمتع به تلك المدينة، إنها أكسفورد ـ مدينة الأبراج الحالمة ـ كما وصفها الشعراء، احتلها الساكسون وأطلقوا عليها اسم “أوكسينافوردا”، وكانت أولى مبانيها دير القديس “فرايدسوايد” للراهبات في القرن الثامن، وفي غضون القرن العاشر أصحبت مدينة مهمة عسكرياً بين مملكتي مرسيا وويسيكس، وهوجمت عدة مرات من قِبل الدنماركيين.

وفتحت أكسفورد Oxford أبوابها للملك “تشارلز الأول” عام 1642، بعدما طُرد من لندن، خلال الحرب الأهلية الانجليزية، ثم استسلمت المدينة لقوات البرلمانيين تحت قيادة الجنرال “فيرفاكس” في حصار أكسفورد عام 1646، ثم جاء الملك “تشارلز الثاني” عام 1665، واضطر إلى إخلاء المدينة عندما اقترب وقت الطاعون الكبير.

وتقع مدينة أكسفورد في الشمال الغربي لمدينة لندن، على مسافة 90 كم2 تقريباً، ويمر وسطها نهر التايمز الشهير، ويبلغ عدد سكانها حوالي 153.900 نسمة وفق تعداد عام 2010، وتبلغ مساحتها نحو 45.5 كيلومتر مربع، ويوجد في قلبها محطة قطار رئيسية.

وتتمتع المدينة بمناخ بحري معتدل، مقارنة بباقي المدن الانجليزية، فتكون أكثر دفئاً في شهر يوليو فتصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية تقريباً في ذلك التوقيت، أما شتاءً فيكون بارداً وتنخفض الحرارة حيث تصل إلى -7 درجة مئوية، أما فصل الربيع فيأتي بمزيج من الطقس الممطر والمشمس والغائم أحياناً.

أما عن الموصلات، فهناك حافلات “أكسفورد اكسبريس” و”أكسفورد تيوب” و”ميجا باص” التي تصل المدينة بباقي المدن الانجليزية، مثل لندن وبرمنجهام وويست ميدلا ندز، كما تعد القطارات الوافدة من مانشستر وبرايتون و ساوثامبتون ولندن وسليه أخرى للتنقل.

أما عن جامعة أكسفورد العريقة، فهي أقدم جامعات العالم الناطق باللغة الانجليزية، حيث تم إنشاؤها في أوائل القرن الحادي عشر، وتضم الجامعة 38 كلية مستقلة ذات إرادة ذاتية، وتستقبل الجامعة سنوياً ما يزيد عن 20 ألف طالب ينتمون إلى أكثر من 140 بلداً حول العالم، كما أنها احتلت المركز الأول على جامعات العالم لأربع سنين متتالية، حسب تصنيف صحيفتي الجارديان والتايمز البريطانيتان، كما تضم العديد من المكتبات مثل مكتبة “بودلين” أحد أقدم المكتبات في أوروبا، وثاني أكبر مكتبة في بريطانيا بعد المكتبة البريطانية، حيث تم إنشاؤها عام 1602، ومنذ ذلك التاريخ وهي المكتبة الرئيسية البحثية في جامعة أكسفورد، وأيضاً مكتبة “بلاكويل” Blackwell bookstore التي تتخصص في بيع الكتب الجديدة والقديمة والنادرة، كما أنها تعد المكتبة الأكبر في أوروبا إذ أنها تنتشر على مساحة 930 متر مربع.