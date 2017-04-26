الرياض :ضبط تشكيل عصابي من ثمانية أشخاص تخصص في السرقة بالإكراه

متابعات-فجر:

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الامنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا سرقة الصيدليات واستيقاف المارة و الدخول على العاملين في المحال التجارية و سرقة اموالهم و مقتنياتهم تحت تهديد السلاح وتكسير الاقفال الخارجية للمحلات و الاستيلاء على ما بداخلها .

فقد قامت إدارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقة بالعمل على وضع الخطط الامنية الكفيله بالإطاحة بالجناة و زرع المصادر السرية بين أوساط المشبوهين وفي الأماكن التي عادة ما تكون مسرحاً للتجمعات المشبوهة , و وفقاً لما تم اتخاذه من تدابير فقد أشارت الدلائل الى تورط تشكيل من ثمانية اشخاص بالوقوف خلف عدد تلك الجرائم ، و اسفرت الجهود الميدانية – بفضل من الله تعالى – عن ضبطهم على التوالي في كمائن محكمه ( ستة سعوديين و نازحان تراوحت اعمارهم بين العقدين الثاني و الثالث ) وبسماع اقوالهم اقروا بإرتكاب خمسة وعشرون عملية سرقة انتشر لبعضاً منها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قامت بتسجيلها كاميرات مراقبة في هذه المواقع , و جاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمه الرياض موزعين الأدوار و متقاسمين المسروقات فيما بينهم وارشدوا الى المواقع التي قاموا بالسرقة منها .

تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه من جرائم .