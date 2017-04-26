الأحد ..أمير منطقة الرياض يرعى تخرج الدفعة السادسة من طلاب «دار العلوم»

متابعات _فجر

تشهد جامعة دار العلوم، مساء الأحد المقبل 3 من شعبان 1438هـ الموافق 30 من أبريل 2017م، حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب الجامعة وذلك بالمركز الثقافي بمقر الجامعة،يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض

ومن جانبه ثمّن مدير الجامعة أ. د. خالد الحمودي: رعاية أمير منطقة الرياض لهذا الحفل؛ مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي ضمن حرص ولاة الأمر على مشاركة أبنائهم فرحتهم في هذا اليوم، الذي يقطفون فيه ثمار سنوات العمل الجاد على مقاعد التعليم، مضيفاً أننا ننتظر من هذه الكوكبة التي سنحتفل بتخرجها، المساهمة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية لهذا الوطن الحبيب تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده -حفظهم الله-، وتابع: إنهم الثروة الأهم للتنمية والحصن المنيع للوطن وأمنه.

وأوضح الدكتور الحمودي: بأن الدفعة التي ستتخرج من جامعة دار العلوم هذا العام قرابة 400 طالب، من عدة كليات وهي: الحقوق، إدارة الأعمال، والهندسة المعمارية والتصميم الرقمي؛ كما سيتخرج طلاب مرحلة الماجستير في تخصصي إدارة الأعمال والقانون، مقدماً نيابة عن طلاب الجامعة، خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على دعمه المتواصل لجامعة دار العلوم ومنسوبيها.

واختتم تصريحه بأن جامعة دار العلوم تضع نصب أعينها أن تكون مخرجاتها التعليمية، تلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030؛ داعياً الله أن يوفق خريجي الجامعة لما فيه الخير وخدمة مجتمعهم.

يذكر أن هناك حفل خاص بتخريج طالبات الجامعة يوم الاثنين التالي لحفل الطلاب، برعاية كريمة من حرم سمو أمير منطقة الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود.