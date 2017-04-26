رئيس جمهورية غينيا يصل إلى الرياض

واس-فجر:

وصل فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا اليوم إلى الرياض.

وكان في استقباله بقاعدة الملك سلمان الجوية ،صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ،وقائد قاعة الملك سلمان الجوية اللواء الطيار الركن محمد بن علي العواجي ،وسفير جمهورية غيني بنينكنو بيدر ماتوتي تانج ،ومندوب عن المراسم الملكية.

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