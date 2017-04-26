التدريب التقني: تسجيل أكثر من 5 آلاف مواطنة في برامج أُتقن

متابعات_فجر

التحقت 5697 مواطنة في برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن” الذ أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الأسبوع الماضي لتدريب أفراد المجتمع في عدة تخصصات تقنية،وبلغ عدد خريجات الدورات في الأسبوع الأول 598 خريجة , فيما التحق 443 متدربة بالبرامج التدريبية للأسبوع الحالي.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن البرامج التدريبية المجتمعية النسائية يتمّ تقديمها في (18) كلية تقنية للبنات بمختلف مناطق المملكة على أيدي مدربات متخصصات وذلك في مجالين هما : مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني ومبادئ التجميل

وتصفيف الشعر ضمن المرحلة الأولى التي ستنتهي يوم الخميس الموافق 8 / 8 / 1438 هـ ، فيما ستشمل المرحلة الثانية التي ستنطلق في شهر شوال القادم تخصصات إضافية في مبادئ صيانة الجوال ومبادئ الشك والتطريز.

وأشار العتيبي إلى أن التسجيل بالبرامج التدريبية متاح للمواطنات لمن تتجاوز أعمارهن ( 15 )عاماً سواءً موظفات أو غير موظفات ، ويبلغ عدد الساعات التدريبية بالبرنامج ( 16 )ساعة تدريبية بمعدل( 4 ) ساعات في اليوم الواحد خلال الفترة المسائية تحصل بعدها المتدربة على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.