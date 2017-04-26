الأرصاد:استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على معظم المناطق بالمملكة

متابعات_فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2 كم على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة ، الجوف ،وتبوك . ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة مكة المكرمة) وكذلك الأجزاء الجنوبية والشرقية من المدينة المنورة تمتد إلى القصيم وحائل.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ,شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,بينما تكون على الخليج العربي,شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج