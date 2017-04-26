واشنطن تخصص 94 مليون دولار مساعدات لليمن

متابعات _فجر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص 94 مليون دولار إضافية كمساعدات لليمن، ما يرفع حجم المعونات التي قدمتها واشنطن منذ العام المالي 2015 م وحتى الآن إلى 526 مليون دولار.

وستوفر هذه المساعدات الغذاء ومياه الشرب لصالح الأسر المعوزة، كما ستوفر أيضًا العلاج للأطفال الذين يعاني معظمهم من سوء التغذية.

وستخصص الـ 94 مليون دولار لمكافحة الأمراض وتسهيل وصول اليمنيين للعلاج.

وجرى الإعلان عن ذلك في اجتماع رفيع المستوى خصص لتدارس الأزمة الإنسانية في اليمن، وتمكن المشاركون فيه من جمع 1,1 مليار دولار أمريكي.