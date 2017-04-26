مشروبات طبيعية تخلصكم من الأرق نهائياً

متابعات-فجر :

إن كنتم تعانون من مشكلة الأرق وتجدون صعوبة كبيرة في النوم، فالأمر بات سهلاً مع الحلول الطبيعية التي تقترح له. فمن خلال المشروبات الطبيعية، يستطيع الإنسان أن يكافح الأرق ويستسلم للنوم. ونقدم لك عدداً من المشروبات التي تساعدك على النوم مع طريقة تحضيره السهلة والموجودة في كل منزل. النعناع والبابونج خليط النعناع والبابونج هو من المشروبات، التي تساعد الشخص على الحصول على صفاء الذهن والاسترخاء التام والنوم بطريقة أفضل. ولتحضير هذا الشراب تخلط ملعقة من البابونج المجفف مع ملعقة من النعناع المجفف أو النعناع الطازج وكوب من الماء المغلي، يغطى الخليط ومن ثم يحلى بالعسل ويتم تناوله عند المساء. اللبن والفانيليا إن اللبن الدافئ هو من أفضل المشروبات التي تساعد على إبعاد الأرق، كما أن رائحة الفانيليا تهدئ الأعصاب وتشعر الشخص بالاسترخاء. ومن المهم تدفئة اللبن ومن ثم إضافة الفانيليا اليه مع ملعقة من العسل. شراب اليانسون إن اليانسون هو من المشروبات التي تساعد الشخص على الاسترخاء، وتعمل على تخليصه من الأرق. ويمكن تحضير اليانسون بالطرق التقليدية أي عن طريق إضافة القليل من بذوره الى كوب من الماء المغلي، ومن ثم تغطيته لمدة 3 دقائق وبعدها تحليته بالعسل. ويمكن خلط اليانسون مع كوب من اللبن الساخن، ويتم تناوله قبل النوم بنصف ساعة. ومن المعلوم أن لليانسون قدرة فائقة على إرخاء العضلات في الجسم، وبالتالي يساعد الشخص لكي يحظى بنوم أفضل.