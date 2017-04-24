القوات العراقية تحرر 12 قرية جنوب غرب الموصل

متابعات-فجر :

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق، أمس الثلاثاء، عن “تحرير 12 قرية في قضاء الحضر جنوب مدينة الموصل”.

وذكر بيان للخلية، أن “قطعات الحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش نفذت عملية واسعة لتحرير قضاء الحضر ضمن عمليات قادمون يانينوى، وتمكنت من تحرير 12 قرية وهي (المسلطن- البوعلوان- دبسه- الخنيفس- تل هلالة- تل رجيم الأثري- الآثور- الحويدر- صلال- عليبة- عليبة الشرقية- عليبة الغربية)”، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي.

وأضافت الخلية، أن “القوات رفعت العلم العراقي في هذه القرى بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات ومازالت القطعات مستمرة بالتقدم”.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي، في وقت سابق اليوم عن انطلاق عمليات “محمد رسول الله” لتحرير قضاء الحضر والمناطق المحيطة به جنوب الموصل.