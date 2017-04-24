الولايات المتحدة تدعو “مجلس الأمن” لفرض حظر إدخال السلاح إلى جنوب السودان

متابعات-فجر :

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، إلى تجاوز خلافاته وفرض حظر على إدخال السلاح إلى جنوب السودان، واقرار عقوبات بحق المسؤولين في هذا البلد.

وقالت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن حكومة الرئيس سالفا كير “تجاهلت تماما” دعوات مجلس الأمن لوقف اطلاق النار وادخال العاملين في مجال الاغاثة، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية “ادعو مجلس الأمن إلى المضي قدما بالادوات التي يملكها، مثل فرض عقوبات جديدة وحظر على السلاح، والا فان اعمال العنف والفظاعات ستتواصل”.

واضافت “علينا ان نقول لحكومة جنوب السودان اننا لن نتسامح بعد اليوم مع ما يحدث”.

وأيدت فرنسا وبريطانيا دعوة هايلي، الا ان روسيا اعتبرت ان فرض حظر على السلاح ليس ضروريا، في حين حضت الصين مجلس الأمن على أن يكون “أكثر ايجابية” في مقاربته للوضع في جنوب السودان.

وكانت الادارة الأمريكية السابقة فشلت في الحصول في ديسمبر الماضي على دعم مجلس الأمن لفرض إجراءات من هذا النوع. فقد امتنعت ثمانية بلدان عن التصويت بينها روسيا والصين واليابان ومصر.

وتكشف تصريحات هايلي عن رغبة لدى الادارة الأمريكية الجديدة لوقف بيع الاسلحة إلى جنوب السودان، وفرض عقوبات جديدة على طرفي النزاع.

وقالت هايلي “اذا كنتم تريدون مواصلة التفرج على المجاعة في جنوب السودان، فان ما عليكم القيام به هو تماما مواصلة التفرج على ما يحدث”.

واعلن الممثل الخاص للامم المتحدة الى جنوب السودان ديفيد شيرير امام مجلس الامن ان الوضع في هذا البلد يزداد تدهورا.

وقال في هذا الاطار “عمليا لا يوجد اي مكان في هذا البلد بمنأى من النزاع. في حين ان طرفي النزاع لم يبذلا اي جهد للالتزام بوقف اطلاق النار، لا بل نلاحظ تصعيدا في النزاع خلال الشهر الماضي”.

وكان جنوب السودان نال استقلاله عن السودان في عام 2011 وغرق في حرب اهلية دامية ابتداء من اواخر العام 2013.