ملقة يفوز على غرناطة بثنائية في الدوري الإسباني

متابعات-فجر :

انتزع فريق ملقة فوزاً صعباً أمام مضيفه غرناطة 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل سبورتينغ خيخون مع إسبانيول 1-1.

ويدين ملقة بالفضل في هذا الفوز للاعبه ساندرو راميريز، الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 48 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع ملقا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت سبورتينغ خيخون بضيفه إسبانيول.

وتقدم سبورتينغ خيخون بهدف سجله فيكتور رودريغيز في الدقيقة 39 وتعادل جيرارد مورينو بالاغيرو لإسبانيول في الدقيقة 55.

ورفع سبورتينغ خيخون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 50 نقطة في المركز التاسع.