مصر.. مقتل مدنيين وإصابة آخرين في تفجير انتحاري بسيناء

متابعات-فجر :

أعلنت مصادر أمنية إن مفجراً انتحارياً يشتبه بأنه ينتمي لتنظيم الدولة “داعش” قتل مدنيين اثنين وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة اليوم الثلاثاء في قرية بمحافظة شمال سيناء المصرية. وقال مصدر إن الانتحاري استهدف تجمعا لأفراد إحدى القبائل بقرية البرث جنوب مدينة رفح الحدودية مع غزة بسيارة ملغومة بعد أيام من نزاع على النفوذ في المنطقة احتجز خلاله أفراد القبيلة اثنين من المتشددين الذين بايعوا التنظيم المتطرف في 2014. وأضاف أن أفراد القبيلة قتلوا أحد المحتجزين حرقا بعد الهجوم الانتحاري الذي قتل منفذه. ويقول مراقبون إن المتشددين يستهدفون مدنيين يقولون إنهم يساعدون الجيش في حملة عليهم تشارك فيها الشرطة. ومنذ نحو 4 سنوات كثف المتشددون هجماتهم على قوات الأمن في شمال سيناء وقتلوا المئات من أفرادها كما شنوا هجمات مميتة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل. ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين.